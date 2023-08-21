إعلام كوري جنوبي: تحويل أصول إيرانية مجمدة إلى سويسرا

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية -اليوم الاثنين-، إن أصولًا إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي، لتبديلها بعملات أخرى وإعادتها إلى إيران.

ونقلت وكالة "يونهاب إنفوماكس" عن مصدر في سوق العملة، أن البنك المركزي السويسري يعتزم تبديل الأصول التي بحيازاته -وهي أصول بعملة الوون الكورية الجنوبية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار-، إلى الدولار الأميركي، ومنه إلى اليورو. وأضافت أن العميلة ستتم عبر تحويل ما يتراوح بين 300 مليار وون (223.85 مليون دولار)، إلى 400 مليار وون يوميًا، على مدى خمسة أسابيع.

وكانت إيران والولايات المتحدة توصلتا مؤخرًا إلى اتفاق سيجري بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران، في مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، وإرسالها إلى حسابات في قطر يمكن لإيران الوصول إليها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، إن الأصول المفرج عنها ستُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي.