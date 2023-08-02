ارتفاع الطلب على الذهب في السعودية إلى أكثر من 26 طنا في 6 أشهر

ارتفع الطلب على الذهب في السعودية -سواء المجوهرات أو السبائك- خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 9.6% سنويا إلى 26 طنا، بزيادة قدرها 2.3 طن مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتشير إحصائية نشرها موقع "مباشر" اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الطلب على الذهب في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.9% سنويا إلى 12.8 طنا، مقابل 12.2 طنا خلال لفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل تراجع الطلب خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.48%.

وسجل الطلب على الذهب في السعودية خلال العام 2022 أعلى مستوياته في آخر 5 سنوات، فارتفع بنسبة 13.35% سنويا مسجلا 50.1 طنا، مقابل 44.2 طنا في العام 2021.

وسجل الطلب على المجوهرات بالمملكة ارتفاعاً بنحو 4.3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 19.3 طن، في حين ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 1.06% إلى 9.5 أطنان.

وعلى مستوى السبائك، ارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 29.6% سنويا خلال النصف الأول من العام إلى 7 أطنان.

في الوقت نفسه، بلغ احتياطي السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 323.1 طنا لتحل في المرتبة الأولى عربيا والـ 17 عالميا.