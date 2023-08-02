تراجع الدولار بعد تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني لأميركا وأسعار الذهب ترتفع

شهد الدولار انخفاضا -اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب- بعد ساعاتٍ من إعلان وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وكانت هذه الوكالة خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA أمس، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض، وفاجأت المستثمرين خاصة أنها تأتي بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.

وهذا ما دفع العملة الأميركية إلى الانخفاض مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2782 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.09% ليصل إلى 102.09 نقطة.

وارتفع الين (العملة اليابانية) 0.1% عند 143.21 للدولار، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6621 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.23% إلى 0.6136 دولار.

أسعار الذهب ترتفع

أما أسعار الذهب، فقد ارتفعت بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية إثر قرار "فيتش"، وهو ما زعزع الثقة بالاقتصاد الأميركي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع.

وفي المعاملات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% إلى 1948.43 دولارا للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1985.60 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعدما خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.2% إلى 24.37 دولارا، في حين استقر البلاتين عند 931.01 دولارا، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1246.49 دولارا.