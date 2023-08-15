رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12% اليوم الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف إلى محاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين لتشديد السياسة النقدية.

وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما تجاوز الدولار عتبة الـ100 روبل أمس الاثنين، بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكري.

وانتقد مكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البنك المركزي أمس، وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفها بسياسة البنك للتيسير النقدي.

وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار، وأعلن البنك المركزي عن اجتماع طارئ.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء "تتصاعد الضغوط التضخمية، ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار، تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع".

وتتجه روسيا إلى إجراء انتخابات رئاسية في مارس/آذار 2024، فيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير/شباط 2022 عندما جعلها 20% بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، قبل أن يخفض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5% مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.