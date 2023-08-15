تركيا.. مبيعات العقارات للأجانب تنخفض بنسبة 29% والروس في مقدمة المشترين

بلغت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي 2801 عقار.

وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المبيعات في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي 109 آلاف و548 عقارا.

وتراجعت مبيعات الأجانب خلال الفترة المذكورة بنسبة 28.9%، لتبلغ 2801 عقار، تمثل حصتهم من مبيعات العقارات في تركيا 2.6%.

وتصدرت أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 998 عقارا، ثم إسطنبول بـ832، فمرسين بـ263 عقارا.

واحتل الروس المركز الأول بشراء 772 عقارا، تلاهم الإيرانيون بـ272، فالعراقيون بـ204 عقارات.

وشهد العام 2022 زيادة في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 15.2% مقارنة بالعام السابق.

واحتل الروس المركز الأول بشراء 16 ألفا و312 عقارا في العام 2022، تلاهم الإيرانيون بـ8223، فالعراقيون بـ6241 عقارا.