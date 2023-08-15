النفط يرتفع بعد خفض سعر الفائدة في الصين والذهب يتراجع مع صعود الدولار

ارتفعت أسعار النفط -اليوم الثلاثاء- إثر إقدام الصين بصورة غير متوقعة على خفض نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في 3 أشهر، إلا أن البيانات الاقتصادية المتواضعة حدّت من المكاسب، في وقتٍ تراجعت فيه أسعار الذهب متأثرة بانتعاش الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% ليتداول عند 86.32 دولارا للبرميل الساعة 04:14 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1% أيضا إلى 82.57 دولارا للبرميل.

وغيرت الأسعار اتجاهها وتحوّلت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65% في السابق.

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل، ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي.

ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة، فإن شهية الصين للنفط بدت قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو/تموز الماضي 17.4% عن العام السابق بعدما أبقت الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

على صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار، الذي استفاد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، في وقت تترقب فيه الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1904.50 دولارات للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر والذي بلغه أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1937 دولارا للأوقية.

واقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.62 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6% إلى 1262.34 دولارا للأوقية.