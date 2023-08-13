مستثمرون في "كريدي سويس" يعتزمون الطعن في الاستحواذ على البنك السويسري

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأحد أن المستثمرين الأفراد الذين خسروا أموالا عندما استحوذ بنك "يو بي إس" على بنك "كريدي سويس"، يعتزمون رفع دعوى قضائية للطعن في عملية الاستحواذ.

وقالت الصحيفة إن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زيورخ غدا الاثنين نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم "كريدي سويس".

وتعثر بنك "كريدي سويس" في مارس/آذار الماضي بعد انهيار 3 مصارف أميركية كبرى، ما دفع بنك "يو بي إس" للاستحواذ عليه في محاولة لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في وضع استثنائي، وتجنب وقوع اضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وبلغت قيمة الصفقة 3 مليارات فرنك سويسري (3.24 مليارات دولار) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0.76 فرنك للسهم الواحد.

وكان بنك "كريدي سويس" الذي تأسس قبل 167 عاما؛ يعد من بين أكبر مديري الثروات في العالم.