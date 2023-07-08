تقرير لبنك قطر الوطني يتوقع هبوطا ناعما للاقتصاد الأميركي

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يشهد الاقتصاد الأميركي "تراجعا تدريجيا ومنظما"، تزامنا مع نمو الاستهلاك الأسري الذي يظل من أقوى القطاعات في البلاد والمستفيد من تعافي أسواق العمل والميزانيات العمومية القوية.

وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى صمود الاقتصاد الأميركي أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان.

ولفت إلى استمرار تماسك الإنفاق الاستهلاكي -الذي يشكل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي- رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث سجل نموا قويا في الربع الأول من العام الحالي بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط النمو البالغ 2.5% خلال السنوات الخمس السابقة قبل جائحة كورونا (كوفيد-19)، فيما لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة بحسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائدا قبل الجائحة.

وأرجع التقرير العلاقة بين دعم الاستهلاك والهبوط الناعم في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسين: