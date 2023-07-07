انخفضت قيمة العملة السورية إلى أدنى مستوى لها، أمس الخميس، مسجلة رقما قياسيا جديدا حيث اقتربت من 10 آلاف ليرة مقابل الدولار.

وبحسب موقع "الليرة اليوم" الاقتصادي المتخصص، فإن سعر الصرف بلغ 9750 ليرة لكل دولار، قبل أن ينتعش قليلا في تداولات اليوم الجمعة.

ومنذ نهاية 2022، بدأ تدهور الليرة بشكل كبير، مما دفع البنك المركزي بدءا من فبراير/ شباط الماضي، إلى إجراء خفض متواصل في سعر الصرف الرسمي لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء.

ومع انخفاض قيمة الليرة السورية، تراجع متوسط الأجور في مناطق النظام ليصل إلى 10 دولارات شهريا، في حين ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير من بينها المشتقات النفطية تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار.

وتعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادة، تتمثل بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.