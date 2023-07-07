تونس.. زيادة تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة

بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس حتى يوم أمس الخميس 7.4 مليارات دولار، في حين زادت تحويلات التونسيين المغتربين، وإيرادات قطاع السياحة الذي حقق انتعاشا في النصف الأول من العام الجاري.

ويسمح احتياطي النقد الحالي بـ99 يوما من عمليات التوريد، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وبلغ إجمالي تحويلات التونسيين 3.9 مليارات دينار تونسي (1.26 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.7 مليارات دينار (حوالي 1.19 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 5.4%.

كما زادت إيرادات قطاع السياحة 54% في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 2.221 مليار دينار (718 مليون دولار) حتى يونيو/حزيران، مقابل 1.438 مليار دينار (464 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.

وتتوقع تونس هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب تفشي جائحة كورونا.