بوتين يؤكد إجراء 80% من تعاملات روسيا والصين بالعملات المحلية ويحذر من أزمة عالمية جديدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن 80% من التجارة بين بلاده والصين ينفذ بعملتي الروبل واليوان، بعيدا عن الدولار الأميركي.

وجاءت تصريحات بوتين على هامش مشاركته في اجتماع لقادة منظمة شنغهاي للتعاون، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأضاف الرئيس الروسي "تعاملاتنا بالروبل مع دول منظمة شنغهاي للتعاون تجاوزت 40%، واتسعت دائرة الدول الباحثة عن تجارة بعملات بعيدة عن الدولار الذي أصبح يستخدم أداة بيد البيت الأبيض لفرض عقوبات على الاقتصادات التي تخالفه في توجهاته"، على حد قوله.

كما حذر بوتين من الارتفاع العشوائي في ديون الدول المتقدمة، معتبرا أنه "يزيد مخاطر حدوث أزمة عالمية جديدة"، في إشارة إلى ارتفاع أرقام الدين العالمي بقيادة الولايات المتحدة التي بلغ دينها القومي حاجز 31.9 تريليون دولار.

ويعدّ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي منصة لعرض التطلعات المشتركة للدول الأعضاء، وطرح المبادرات الناضجة.

وترأس الهند اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم روسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.