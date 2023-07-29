256 ألف مكان تدريب شاغر في يونيو.. شركات ألمانيا تعاني للعثور على متدربين مهنيين

تواجه الشركات الألمانية مشكلات في العثور على متدربين هذا العام، فوفقا للأرقام الصادرة عن وكالة التوظيف الاتحادية، ظل 256 ألف مكان تدريب شاغرا حتى يونيو/حزيران 2023.

في المقابل، لم يجد حوالي 147 ألف متقدم مكانا للتدريب بعد.

ووفق البيانات، فإن 31 ألف شخص قرروا التوجه إلى بدائل، مثل الاستمرار في التعليم، لكنهم لا يزالون يبحثون عن تدريب مهني.

وفي مجال التجارة وحدها، بقي لدى وكالة التوظيف ما يقرب من 40 ألف وظيفة شاغرة للتدريب المهني في يونيو/حزيران الماضي.

كما يتوفر لدى الوكالة العديد من فرص التدريب في مجال المستودعات وتجارة المعادن والبناء وقطاع الأغذية وإدارة المركبات، من بين أمور أخرى.

وسجلت المهن الحرفية أيضا ما يقرب من 36 ألف فرصة تدريب شاغرة حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي.