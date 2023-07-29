روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية 2023 "حفاظا على استقرار السوق"

أعلن مجلس الوزراء الروسي اليوم السبت فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، حفاظا على استقرار السوق المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، "فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير حبوب الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وقد تم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية".

وفي وقت سابق، أعلنت فيكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الوزراء الروسي أن مجلس الوزراء سيحيل قريبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.

وقالت أبرامشينكو للصحفيين "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".

وأضافت "سيتم إرساله (مشروع المرسوم) إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة ودعمتها".

وتنص الوثيقة على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع "زد" (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.