جيه بي مورغان: الذهب فرصة استثمارية قبل ركود محتمل بأميركا

أعلن بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان" أن الاستثمار في الذهب يمثل فرصة استثمارية قبل الركود المحتمل في الولايات المتحدة.

وتوقع البنك أن تتجاوز الأسعار مستوى ألفي دولار للأونصة، بحلول نهاية العام الجاري، وأن تصل إلى مستويات قياسية جديدة حيث يتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في الربع الثاني من العام المقبل.

وفي تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع فوق 1981 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع طفيف في سعر العملة الأميركية، لكن أسعار المعدن النفيس عكست الاتجاه وتراجعت بعد ذلك.

وارتفع الذهب بنحو 15% خلال الـ12 شهرا الماضية، مدعوما بإشارات على اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر/أيلول بناء على البيانات التالية.

وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب يتأثر للغاية بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.