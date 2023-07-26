النفط يتراجع متأثرا بزيادة مخزونات الخام الأميركية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستويات وصلت إليها أمس منذ 3 أشهر بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في تحفيز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر، وتعهد القادة في الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم- بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 83.81 دولارا للبرميل بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش.

كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.17 دولارا للبرميل، منخفضا نحو 0.6%.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس "إن إس تريدينغ" -وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز- إن "زيادة مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع".

وأضاف أن المستثمرين عمدوا إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو/تموز الحالي، وفق أرقام معهد البترول الأميركي نشرت أمس الثلاثاء.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل/نيسان الماضي وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 4 مرات متتالية مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية صدرت أمس أن صادرات النفط السعودية تراجعت نحو 40% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.