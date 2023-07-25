أسعار القمح العالمية عند قمة 5 شهور

ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد إلى قمة 5 شهور، في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرة مسيّرة ميناء أوكرانيا على نهر الدانوب.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، قفزت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة 8.5% إلى 7.57 دولارات للبوشل (27 كيلوغراما)، في أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي.

كما ارتفعت عقود الذرة الآجلة 4.7% إلى 5.52 دولارات للبوشل، وهو أعلى مستوى أيضا منذ فبراير/شباط الماضي.

ويشعر التجار بالقلق من تقلص الإمدادات بعد انهيار اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الأسبوع الماضي، وسلسلة الهجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.

وأمس الاثنين، قال الجيش الأوكراني إن طائرات مسيّرة تابعة لموسكو، هاجمت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة مخزونات الحبوب في البلاد.





وذكر الجيش في بيان، أنه تمت إصابة صومعة حبوب في ميناء ريني على نهر الدانوب؛ في حين لم يصدر أي تعقيب عن الجانب الروسي.

و"ريني" واحد من أكبر الموانئ النهرية للحبوب في أوكرانيا ويقع على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من تداعيات انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لافتة إلى ارتباط هذا الأمر بارتفاع أسعار الحبوب، وتأثيره على الدول الفقيرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين "بانتهاء سريان مبادرة البحر الأسود، ستدفع الفئات الأكثر ضعفا الثمن الأكبر. عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، يدفع الجميع الثمن".