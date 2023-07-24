تعثر صفقة فينيكس غروب المالية بين الإمارات وإسرائيل

أظهر إفصاح للجهات التنظيمية في إسرائيل تعثر صفقة بين شركة فينيكس غروب الإسرائيلية (PHOENIX GROUP)، وصندوق أبو ظبي السيادي.

وكانت الصفقة تتضمن قيام اثنين من المساهمين هما شركتا الاستثمار الخاص الأميركيتان "سنتر بريدج بارتنرز" و"غالاتين بوينت كابيتال"، ببيع حصة لكونسورتيوم يقوده صندوق أبو ظبي السيادي.

وكانت الشركتان اللتان تملكان 33% من فينيكس، قد كشفتا العام الماضي عن محادثات تجري مع صندوق أبو ظبي السيادي ومستثمرين آخرين لبيع ما يصل إلى 30% من الشركة، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وفي خطاب لفينيكس نشر في بورصة تل أبيب، قالت الشركتان إن الطرفين توصلا إلى اتفاق غير ملزم، وكشف الخطاب عن وجود قيود تنظيمية تمنع أعضاء الكونسورتيوم الإماراتي من القيام باستثمارات مادية أخرى في إسرائيل.