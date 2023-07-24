انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين مزيدا من رفع أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 80.33 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.7% أيضا إلى 76.53 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5% و2.2% على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة "أوبك بلس".

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبّا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بخصوص رفع الفائدة في المستقبل.

وتترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتقول "أوبك" إن تحركاتها لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، وإنها على استعداد لاتخاذ مزيد من الخطوات عند الضرورة.





الذهب يرتفع

وفي سوق المعادن ارتفعت أسعار الذهب اليوم قليلا وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي يعقده هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بواقع 0.2% عند 1965 دولارا للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، بينما شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب استقرارا نسبيا عند 1966.45 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، والذي سجله في 20 يوليو/تموز الماضي، مما حدّ من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدرّ عوائد.

وأما المعادن الأخرى، فقد: