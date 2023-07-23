بورصة قطر ترتفع والمؤشر المصري يخسر

أُغلق المؤشر القطري على ارتفاع اليوم الأحد مدعوما بارتفاع أسعار النفط أول أمس الجمعة، بينما اختتم المؤشر السعودي التعاملات بدون تغيير.

وارتفعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج- بنحو 2% أول أمس الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد الأدلة على احتمال حدوث نقص في الإمدادات في الأشهر المقبلة وتفاقم الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يؤثر بشدة على الإمدادات.

وارتفع المؤشر القطري 0.5%، وواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، مدعوما بقفزة أسهم شركة بروة العقارية 10%.

وأُغلق المؤشر السعودي مستقرا بعدما سجل أعلى مستوى في 8 أشهر الأسبوع الماضي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% متأثرا بانخفاض أسهم شركة "الشرقية -إيسترن كومباني"، التي تحتكر صناعة التبغ، 1.1%.

وأظهر استطلاع لرويترز أن النمو الاقتصادي في مصر من المنتظر أن يكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين أن التضخم ربما يظل مرتفعا، كما قد تنخفض قيمة الجنيه أكثر بقليل من التوقعات السابقة.