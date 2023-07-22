تركيا.. إنجاز 90% من أعمال تصميم القطار السريع المحلي الصنع

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال تصميم القطار السريع المحلي الصنع.

وأجرى الوزير أورال أوغلو زيارة تفقدية إلى الشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية، بحسب بيان صادر عن الوزارة السبت.

ولفت الوزير إلى أن تركيا بعد تصنيع قطارها الكهربائي المحلي، تعكف على صناعة قطارها السريع الذي ستصل سرعته التشغيلية إلى 225 كيلومترا.

وأضاف أنه من المخطط بدء تجميع النموذج الأولي الأول للقطار السريع المحلي مطلع عام 2024، وأن يدخل القطار حيز الخدمة عام 2025.

وتسعى تركيا لأن تكون لاعبا أساسيا في مجال السكك الحديدية، وتخطط لاستثمارات بقيمة 15 مليار يورو في هذا المجال خلال الأعوام القادمة.