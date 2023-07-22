النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل الجمعة مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.8% لتصل إلى 81.07 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.9% لتصل إلى 77.07 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب "بدأت الإمدادات العالمية في التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة. قد تتأثر الأسعار أيضا بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.

في الأثناء، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الراكد في الصين.

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5% لن يتحقق.