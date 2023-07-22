العراق.. اتفاق جديد لتزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام سنويا

قالت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان الجمعة إن العراق ولبنان أبرما اتفاقا جديدا لتزويد لبنان بكمية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام سنويا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم تهدف إلى تزويد لبنان بزيت الوقود والنفط الخام، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ووافقت بغداد أيضا على زيادة حجم زيت الوقود الثقيل الذي تزود به لبنان بموجب اتفاق حالي بمقدار 50% ليبلغ 1.5 مليون طن متري هذا العام.

وفي مايو/أيار الماضي، وقعت بيروت اتفاقات لتأمين المزيد من إمدادات الوقود من العراق في ظل معاناة لبنان لتوليد قدر أكبر من الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي قد يساعد البلاد في الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

🔻العراق يوقع مذكرة تفاهم مع لبنان تتضمن تزويده بكميات من زيت الوقود والنفط الخام

▪️وزير النفط حيان عبد الغني: تم تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام pic.twitter.com/o0KtQGtpHd — وزارة النفط العراقية (@iqministryofoil) July 21, 2023

وبموجب اتفاق زيت الوقود الثقيل الذي جرى توقيعه أول مرة في يوليو/تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود نظير خدمات من بينها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله إن "هذه المذكرة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العراقي الذي يهدف إلى توفير احتياجات الأشقاء من زيت الوقود والنفط الخام دعما لقطاع الكهرباء في لبنان".

من جانبه، أشاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بموقف العراق لدعم بلده، لتجاوز أزمته في توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، وقال إن هذا محط تقدير كبير من قبل لبنان.