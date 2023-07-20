مؤشر لمستقبل معدلات الفائدة.. طلبات إعانات البطالة الأميركية تتراجع لأدنى مستوى في شهرين

تراجعت طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى مرونة الطلب على العمال وسط اعتدال في المكاسب الوظيفية.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الخميس، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، إلى 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/تموز، وهو ما يمثل أدنى مستوياتها خلال شهرين، مما يشير إلى مرونة الطلب على العمالة، بينما كان متوسط التقدير وفق مسح لـ"بلومبيرغ" (Bloomberg) عند 240 ألف طلب جديد.

وارتفعت الطلبات المستمرة -والتي تضم أولئك الذين حصلوا على إعانات بطالة لأكثر من أسبوع- بمقدار 33 ألفا ووصلت إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو/تموز، وهو ما يمثل أكبر زيادة في أكثر من 3 أشهر.

وتعد أرقام الوظائف ضمن البيانات الاقتصادية التي يطلع عليها صنّاع القرار في الفدرالي في اجتماعهم لتحديد قرارهم بشأن مستقبل معدلات الفائدة.

وتترقب الأسواق اجتماع الفدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.