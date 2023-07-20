المركزي التركي يرفع معدل الفائدة مجددا ويعد بتشديد السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث وصل إلى 17.50%، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها المركزي التركي معدلات الفائدة؛ في تحول كبير بالسياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء قرار رفع الفائد خلال اجتماع اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، وأوضح المصرف في بيان أنه سيواصل "تدريجيا تشديد السياسة النقدية، إلى حين حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم".

والشهر الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف الجهود لحماية شرائح واسعة من الشعب التركي من آثار التضخم".

وهبطت الليرة التركية لمستويات تاريخية مقابل الدولار أمس الأربعاء بسبب مخاوف رفع الفائدة بأقل من المتوقع، وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2% بحلول يونيو/حزيران الماضي.