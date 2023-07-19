العراق.. استثناء أميركي لبغداد لسداد مدفوعات الكهرباء لإيران

منحت الولايات المتحدة العراق استثناء لمدة 120 يوما لسداد مدفوعات لإيران تتعلق بوارداته من الكهرباء.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إنه بموجب هذا الاستثناء ستُودع الدفعات في حسابات بنوك غير عراقية، على أن يكون التصرف في هذه الأموال مقيدا وخاضعا للموافقة الأميركية.

وكانت إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من الشهر الجاري، نتيجة عدم قدرة بغداد على سداد مدفوعات متأخرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات أطول.

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 34 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق أزمة متواصلة، رغم إنفاقه نحو 80 مليار دولار خلال 20 سنة الماضية.

ووسط اعتماد كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والكهرباء من طهران.

وفشلت بغداد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.

ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، إذ حرق أكثر من 17 مليار متر مكعب عام 2020.

وتقول الحكومة إنها تعمل على دعم إنتاج الغاز في البلاد، إذ وقعت أخيرا عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار للاستثمار في مشاريع، من بينها الاستفادة من الغاز المصاحب للآبار النفطية.