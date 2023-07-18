قالت بريطانيا -اليوم الثلاثاء- إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا لتحديث اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بينهما بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية.

ولدى لندن بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع أنقرة، وجرى تمديدها حينما خرجت الأولى من الاتحاد الأوروبي، لكن وزارة التجارة تقول الآن إنها أصبحت قديمة.

وذكرت الوزارة أن الجانبين توصلا -بعد مراجعة تلك الاتفاقية- إلى وجود مجال لتحسينها من خلال اتفاق جديد، غير أنه ليس من المنتظر أن تبدأ المحادثات قبل العام المقبل.

وبلغت قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 23.5 مليار إسترليني (30.7 مليار دولار) العام الماضي.

وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن بلادها ستستفيد من المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تتماشى مع نقاط قوتها الاقتصادية.

وأضافت الوزيرة في بيان "أتطلع لاستخدام الاتفاق لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في أنحاء البلاد".

وأفادت الحكومة البريطانية بأنها ستستمع لأولويات الشركات قبل بدء المحادثات.

والأحد الماضي، أعلنت بريطانيا انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادي، ويمثل هذا أكبر صفقة تجارية منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2020.

ووقعت بادينوك على العضوية بهذا التكتل التجاري بين منطقة المحيطين الهندي والهادي، مما سيجعل الشركات البريطانية تقترب خطوة من القدرة على البيع لسوق يضم 500 مليون شخص في ظل حواجز أقل، لتصبح بريطانيا أولَ دولة جديدة تنضم إليها منذ إنشائها عام 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر في طلبات أخرى من الصين وتايوان.