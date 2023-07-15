الهند والإمارات.. اتفاق لتسوية التجارة الثنائية بالروبية

وقعت الهند اتفاقية مع دولة الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار الأميركي.

وتعزز هذه الخطوة جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات المالية من خلال تقليل التحويلات بالدولار.

كما اتفق البلدان -أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات- أيضا على إنشاء آلية دفع فورية لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.

وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي اليوم السبت أن الاتفاقيتين ستتيحان "معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي".

وتعد الإمارات رابع أكبر مورد نفطي للهند في العام المنتهي في مارس/آذار.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023