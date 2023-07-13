تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو/حزيران 2022.

وكشفت البيانات الصادرة أمس الأربعاء عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.

كذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوغه 5%، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021، وعلى أساس شهري ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بمايو/أيار الماضي.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو/حزيران الماضي عند نطاق 5 و5.25% بعد أن رفعها في 10 اجتماعات متتالية، ويتوقع معظم صانعي السياسات رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى في الاجتماع المرتقب نهاية يوليو/تموز الحالي.

الدولار عند أقل مستوى في 3 أشهر

انخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري أمس الأربعاء بنسبة 0.3% إلى أضعف مستوياته منذ 14 أبريل/نيسان الماضي، ويتوقع المحللون الاقتصاديون إظهار بيانات التضخم الخاصة بيونيو/حزيران تباطؤ نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي، مع ترجيحات بتراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021.