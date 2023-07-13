تركيا.. الأصول الاحتياطية للبنك المركزي تصعد إلى 110.4 مليارات دولار

صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو/تموز الجاري، لتبلغ 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو/حزيران المنصرم.

جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس عن البنك المركزي التركي، تضم الأصول الاحتياطية (النقد الأجنبي واحتياطات الذهب).

وبلغ إجمالي احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 مليارا و836 مليون دولار، في نهاية 7 يوليو/تموز الجاري.

في المقابل، بلغت احتياطات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن تركيا تأتي في المرتبة 13 عالميا، كأكبر حائز على احتياطات المعدن الأصفر، بإجمالي 428.4 طنا.