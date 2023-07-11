تركيا.. 5.4 مليارات دولار صادرات السيارات في 6 أشهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات نحو 5.4 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبحسب بيانات اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في ولاية بورصة، فإن صادرات السيارات التركية وصلت أسواق 103 دول ومنطقة حرة بالعالم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران 2023.

وبلغت حصة صادرات السيارات 31.4% ضمن إجمالي صادرات المركبات التركية، فيما بلغت 16.1% من إجمالي صادرات تركيا البالغة نحو 123.4 مليار دولار.

ووصلت نسبة نمو عائدات هذا القطاع خلال الفترة المذكورة، 18.78%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدرت فرنسا القائمة بأكثر من مليار دولار، تلتها إسبانيا بنحو 620.3 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 553.2 مليونا.

وسجلت الصادرات التركية الإجمالية من المركبات في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لترتفع إلى أكثر من 17.3 مليار دولار.

السيارات الكهربائية

وعلى صعيد السيارات الكهربائية، ارتفعت المبيعات في السوق التركية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 465.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 12 ألفا و792 سيارة.

وبحسب بيانات "جمعية موزعي السيارات ووسائط النقل" التركية، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 0.8% إلى 3%.

وبحسب البيانات ذاتها، تراجعت حصة السيارات الهجينة في السوق من 10.6% إلى 10.2%.