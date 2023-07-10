اتفاقية تمتد 10 سنوات.. "قطر للطاقة" تورد المكثفات إلى "إينوك" الإماراتية

وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة "إينوك" الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي بالإمارات.

وبموجب الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 10 سنوات- سيتم تزويد "إينوك" بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتبارا من يوليو/ تموز 2023.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة" إن توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات سيعزز من علاقة "قطر للطاقة" مع شركة "بترول الإمارات الوطنية" التي تعود إلى عام 2008.

وأضاف "نحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا".

من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" سيف حميد الفلاسي أن توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع "قطر للطاقة" سيسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه "تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم".

وتلقي هذه الاتفاقية الضوء على إستراتيجية "قطر للطاقة" المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين، وببناء علاقات تجارية وتعاون إستراتيجيين.

وتسمح شروط الاتفاقية للطرفين بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.