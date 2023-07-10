قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة اليوم الاثنين إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بلغت 21 مليار دولار بزيادة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف حكار أن على الشركات الأوروبية الاستثمار في الجزائر لو أرادت مزيدا من الغاز.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين، ذكر حكار، أن الشركة تتوقع إنتاج 200 مليون طن مكافئ بترول في العام الجاري، تصدر منها أكثر من 92 مليون طن مكافئ.

وقال إن إنتاج الشركة في ارتفاع منذ 3 سنوات، حيث بلغت نسبة النمو خلال العام الماضي 4%، ونتوقع ارتفاع الإنتاج هذه السنة بنحو 3%.

وتوقع حكار أن تبقى أسعار النفط مرتفعة في العام الجاري، ما يضع الشركة في أريحية مالية لاستكمال مختلف المشاريع.

كما قالت الشركة إن صافي أرباحها خلال العام الماضي، بلغ 10.2 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات في 2021، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

وبلغت صادرات الشركة 59.8 مليار دولار العام الماضي، صعودا من 35.4 مليار دولار في 2021.

وأمس الأحد قالت شركة سوناطراك في بيان لها إن شركة "توتال إنرجيز" (Total Energies) ستستثمر 700 مليون دولار لإنتاج 54 مليار متر مكعب من الغاز و13 مليون طن من المكثفات معها.