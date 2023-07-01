النفط يرتفع عند الإغلاق لكنه يسجل رابع خسارة فصلية على التوالي

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع الجمعة لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/آب التي انتهت أمس 0.8%، إلى 74.90 دولارا عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو/حزيران المنصرم انتهى العقد منخفضا 6%.

كذلك صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.1% إلى 70.64 دولارا للبرميل عند التسوية، وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

وبالنسبة لتعاملات الجمعة، فقد عزز تقرير وزارة التجارة الأميركية أسعار الخام، وأظهر التقرير ارتفاع التضخم السنوي شهر مايو/أيار الماضي بأبطأ وتيرة في عامين.

وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو/تموز الحالي بالإضافة إلى اتفاق أوبك بلس الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.

وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.