تركيا.. الليرة تتراجع لمستوى منخفض جديد

تراجعت الليرة التركية لمستوى منخفض جديد اليوم الجمعة، مواصلةً الخسائر الحادة التي لحقت بها.

وهبطت الليرة التركية صباح اليوم أمام العملات الصعبة ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23.50 ليرة، مما يعني أن الليرة تراجعت بنسبة 11.1% بالمقارنة بأسعار الصرف بداية الأسبوع الحالي.

كما وصل سعر صرف اليورو إلى 25.56 ليرة أي بتراجع بنسبة 13.1% بالمقارنة ببداية الأسبوع.

وكان وزير الخزانة والمالية المعين حديثا محمد شيمشك طلب من الشعب التركي -عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي- الصبر ومنحه بعض الوقت من أجل الوصول للأهداف المالية والاقتصادية المنشودة.

وغداة تعيينه، أكد شيمشك على دعم البنك المركزي لمكافحة التضخم وتطبيق إصلاحات هيكلية وسياسات مالية جديدة.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 40% مايو/أيار الماضي للمرة الأولى منذ 16 شهرا.

وأمس الخميس، صدر قرارا رئاسيا -أُعلن في الجريدة الرسمية- بتعيين الخبيرة الاقتصادية حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي التركي، لتصبح المحافظة الأصغر سنا للبنك المركزي التركي في تاريخ تركيا، وتكون بذلك أول سيدة تترأس المنصب الأول في البنك المركزي التركي.

وحصلت أركان ذات الـ44 عاما، التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية، على درجة البكالوريوس من الجامعات التركية، ثم أكملت دراساتها العليا في الجامعات الأميركية.

وعملت سابقا في مناصب عليا في بنك غولدمان ساكس الأميركي. كما شغلت منصب رئيسة المصرف الأميركي فيرست ريبابليك الذي تعرض مؤخرا للإفلاس.