المغرب يطمح لرفع حصته إلى 40% من سوق الفوسفات العالمية

قالت وزارة الطاقة المغربية إن المملكة تطمح إلى رفع حصتها من السوق العالمية للفوسفات وجميع مشتقاته (الفوسفات الخام والحامض الفسفوري والأسمدة) إلى 40%.

وبلغ إنتاج المغرب من الفوسفات خلال عام 2022 نحو 40 مليون طن، وصنف بذلك الثاني عالميا بعد الصين التي أنتجت 85 مليون طن في العام نفسه.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة المغربية والمجمع الشريف للفوسفات مذكرة تفاهم لاستثمار 13 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2027، ويهدف البرنامج الجديد -وفق بيان للديوان الملكي- إلى رعاية ومتابعة 600 شركة صناعية مغربية، وتوفير 25 ألف فرصة عمل.

ويمتلك المغرب أكبر مخزون من الفوسفات، بنسبة تقدر بـ85% من الاحتياطي العالمي.

ووفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لعام 2022، يقدر معدل الإنتاج العالمي السنوي للفوسفات بـ240 مليون طن، وتقدر احتياطيات الفوسفات القابلة للاستخراج اقتصاديا في جميع أنحاء العالم بـ69 مليار طن، والموارد التي يحتمل أن تكون قابلة للاستغلال من صخور الفوسفات بـ300 مليار طن.