توقيع اتفاقيات اقتصادية في سمرقند بين قطر وأوزبكستان

وقعت قطر وأوزبكستان بمدينة سمرقند عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين، وفتح فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

ووُقعت الاتفاقيات بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -الذي يزور هذه البلاد ضمن جولة آسيوية- والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف.

ومن بين الاتفاقيات: تجنب الازدواج الضريبي، منع التهرب المالي، تنظيم العمالة الأوزبكية في قطر، التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الزراعة والأمن الغذائي.

ويزور أمير قطر عددا من دول آسيا الوسطى، بدأها من أوزبكستان بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية.

في غضون ذلك، كشف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لزيز قدراتوف عن خطة لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في بلاده ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، واعتماد برنامج مشترك حول التعاون التجاري والصناعي يتضمن آليات ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تنظيم زيارة دوائر الأعمال القطرية إلى أوزبكستان في يونيو/حزيران الحالي لعقد منتدى أعمال مشترك.

واعتبر الوزير الأوزبكي أن حجم التجارة بين قطر وبلاده لا يرتقي إلى حجم العلاقات الثنائية بين الطرفين، حيث لم يتجاوز 4.8 ملايين دولار العام الماضي، مشددا على حاجة الجانبين للعمل على تطوير إجراءات مشتركة لزيادة حجم التجارة الثنائية.

#قنا_انفوجرافيك |

وزير الاستثمار الأوزبكي لـ #قنا: مشاركة دولة #قطر في منتدى طشقند الدولي الثاني للاستثمار يظهر اهتمامها بتطوير التعاون وتبادل المنفعة مع #أوزبكستان#آسيا_الوسطى pic.twitter.com/j2Kucaz2W7 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 6, 2023

من جهته، رأى وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني أن زيارة الأمير إلى أوزبكستان خطوة مهمة في سبيل إرساء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.

وقال الوزير القطري إن العمل والتنسيق متواصلان بين الدوحة وطشقند لتشجيع القطاع الخاص لدى الجانبين على إطلاق مشاريع استثمارية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، ويدعم العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة.

وتوجد مشاريع استثمارية قطرية في أوزبكستان منها مشاريع شركة نبراس للطاقة، مشروع استثماري لشركة برزان، كما توجد 6 شركات أوزبكية تعمل في السوق القطرية برأس مال مشترك.