قطر.. 19.7 مليار ريال فائض الموازنة في الربع الأول من 2023

أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الاثنين، أن موازنة البلاد للربع الأول من هذا العام 2023، حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).

وذكرت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول من 2023، أن:

إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 68.6 مليار ريال منها:

63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز.

5.2 مليارات ريال إيرادات غير نفطية.

إجمالي المصروفات في الربع نفسه من عام 2023، بلغت 48.9 مليار ريال منها:

15.6 مليار ريال للرواتب والأجور.

17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية.

مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية.

15.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى.

وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر لعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.

وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة لعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام، وهو ما يعني أن نحو 68% من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.

وقال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، عند إصدار موازنة الدولة للعام المالي 2023 إن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدَّين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.

ولفت الوزير القطري حينها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 65 دولارا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة لعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن إستراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية.