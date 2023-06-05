النفط يصعد أكثر من دولار بعد قرار أوبك بلس زيادة خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل، في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.4%، مسجلة 77.21 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى أعلى بلغ 78.73 دولارا للبرميل، وتحوم الآن حول 77.4 دولارا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.5%، مسجلا 72.81 دولارا للبرميل بعد أن لامس خلال اليوم مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولارا للبرميل، ويتداول خام غرب تكساس الآن عند 73.3 دولارا للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2% يوم الجمعة، بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل من 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وأعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الأحد، أن تحالف "أوبك بلس" قرر في اجتماع أمس خفض الإنتاج بـ3.66 ملايين برميل يوميا لضمان استقرار سوق النفط.

كما صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بلاده ستقوم بخفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من يوليو/تموز المقبل.

وأضاف الوزير السعودي -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لتحالف "أوبك بلس"- أن هذا الإجراء من جانب المملكة سيسري ابتداء من الشهر المقبل لمدة شهر واحد قابل للتمديد.

واعتبر الأمير عبد العزيز بن سلطان أن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك بلس" يساعد على تعزيز فرص استقرار أسواق النفط، ومنع التذبذب الحاد في أسعار الخام، صعودا وهبوطا.

يذكر أن تكتل "أوبك بلس" يضخ نحو 40% من إنتاج الخام العالمي، مما يعني أن قراراته تؤثر على أسعار النفط.