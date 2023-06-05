الكشف عن أول سيارة كهربائية ذات حقوق ملكية فكرية قطرية

كشفت شركة "إيكوترانزيت" عن أول مركبة كهربائية بملكية فكرية قطرية خالصة، ويمثّل دخول هذه الشركة في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة، نقلة محورية مهمة في السوق القطري والخليجي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وتأتي هذه الخطوة -تقول الوكالة- استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية قطر الوطنية بإصداراتها المختلفة حيث تسعى الدولة لإحداث تحولات جذرية في قطاع النقل والمواصلات لجعل هذا القطاع أكثر خضرة واستدامة.

كما تأتي اتساقا مع التوجه العالمي لتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها المركبات التقليدية والتي تسهم بنسبة عالية جدا من التلوث البيئي.

وخلال حفل بالمناسبة تم كشف النقاب عن نماذج طرازات مبدئية من سيارات الشركة الكهربائية من ماركة (VIM).

شركة إيكوترانزيت تكشف عن أول سيارة كهربائية ذات حقوق ملكية فكرية قطرية#قنا https://t.co/chg5itvI81 pic.twitter.com/dQ9dsNQp9f — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 5, 2023

وتعتبر شركة "إيكوترانزيت" أول شركة قطرية تعمل في مجال المركبات الكهربائية وحلول النقل المستدام الشاملة وبنيتها التحتية.

واستثمرت الشركة في امتلاك ملكية فكرية حصرية لعدد من السيارات والحافلات الكهربائية بالتعاون مع شركائها العالميين، وذلك كمرحلة أولى لتأسيس صناعة متكاملة للمركبات الكهربائية الخفيفة والثقيلة تحت العلامة التجارية (VIM).

وتخطط الشركة للاستثمار في إنشاء أول مركز في المنطقة لاعتماد السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك للتأكد من مطابقة السيارات والحافلات الكهربائية للمواصفات العالمية وتجانسها مع المواصفات الخليجية وإصدار شهادات الاعتماد الخاصة بذلك.

وتقوم الشركة حاليا بصناعة حافلات النقل الجماعي من جميع الأحجام وتجميع السيارات الكهربائية وتوريد وتركيب وتشغيل الشواحن الكهربائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بمنظومة النقل الكهربائي.