قطر للطاقة.. عقد مشاركة بالإنتاج في منطقة بحرية بالبرازيل

وقعت قطر للطاقة وكل من شركائها "توتال إنرجيز" (Total Energies)، و"بتروبراس" (Petrobras) و"بتروناس" (Petronas) عقد المشاركة في الإنتاج في منطقة أكوا مارينا البحرية التي فاز بها التحالف في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الجولة الأولى من العروض الدائمة التي نظمتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي.

وبموجب شروط العقد والاتفاقيات المرتبطة بها، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20%، فيما ستمتلك "توتال إنرجيز" 30%، و"بتروبراس" (الشركة المشغلة) 30%، و"بتروناس" 20%.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نحن سعيدون بتوقيع عقد مشاركة الإنتاج هذا مع شركائنا في التحالف ومع وزارة المناجم والطاقة البرازيلية"، بحسب ما ورد في بيان للشركة.

وأضاف "تعزز هذه الاتفاقية وجود قطر للطاقة الكبير في قطاع التنقيب والاستكشاف في البرازيل، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في أنشطة الاستكشاف في هذه المنطقة الواعدة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة أكوا مارينا نحو 1300 كيلومتر مربع، وتقع في حوض كامبوس، في مياه يبلغ عمقها حوالي ألفي متر قبالة سواحل ريو دي جانيرو.

ويتضمن برنامج العمل حفر بئر استكشافية واحدة خلال الفترة المتاحة للاستكشاف.

قطر للطاقة توقع عقد المشاركة في الإنتاج في منطقة أغوا-مارينيا البحرية في البرازيل#قطر_للطاقة⁣ #قطر⁣ pic.twitter.com/v1YY6Hrq8T — QatarEnergy (@qatarenergy) June 3, 2023

كما كشفت "قطر للطاقة" في بيان آخر عن بدء أعمال البناء في أولى سفن الجيل الجديد المستأجرة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسيتم بناؤها في حوض لبناء السفن بكوريا الجنوبية.

ويعد هذا الإنجاز جزءا من مشروع قطر للطاقة " التاريخي" لتوسعة أسطولها من سفن الغاز الطبيعي المسال.