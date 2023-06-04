تركيا.. من هو شيمشك الذي عينه أردوغان وزيرا للمالية؟

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية غداة الإعلان عن تشكيل مجلس الوزراء خلال فترة رئاسته الجديدة للبلاد لـ5 سنوات.

وسلّم أردوغان ملف الاقتصاد إلى شيمشك الذي سبق أن تولى منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائبا لرئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأكد محمد شيمشك اليوم الأحد أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.

وقال -في مؤتمر صحفي- “الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاه الاجتماعي“.

وأضاف أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط​​ وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل عجز الحساب الجاري ذو أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا“.

شيمشك: خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة

ويقول تقرير لرويترز إن تعيين شيمشك "قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان، والتي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم".

ونقلت الوكالة عن محللين قولهم إن تعيين شيمشك وزيرا للخزانة والمالية قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد أكد أن أولوية الحكومة الجديدة ستكون حل مشكلة التضخم في البلاد والاستمرار في معالجة آثار زلزال السادس من فبراير/شباط الماضي المدمر.

كما أكد غداة إلقائه خطاب النصر أن تركيا لا بد أن تمتلك اقتصادا إنتاجيا، معبرا عن فخره بعدم لجوء حكومته إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي بعد أن سددت آخر ديونها في العام 2013.

وعبر محللون في حديث سابق للجزيرة نت عن اعتقادهم بأن يتم انتهاج سياسات ليبرالية من شأنها تسهيل تدفقات النقد الأجنبي، والعمل على تحقيق استقرار سياسي لتأمين الاستقرار الاقتصادي.





من هو شيمشك؟