منطقة اليورو.. التضخم يسجل أدنى مستوى في 15 شهرا

تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران الجاري إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا نتيجة هبوط أسعار الطاقة.

وهبط معدل التضخم إلى 5.5% من مستوى 6.1% المسجل في مايو/أيار الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

كما كشفت البيانات تراجع أسعار الغذاء إلى مستوى 11.7% في يونيو/حزيران الجاري مقارنة بـ12.5% في مايو/أيار الماضي، بحسب "يوروستات".

وتبقى معدلات التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فيما يتوقع محللون أن يتواصل رفع معدلات الفائدة.

ودفع التضخم المرتفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم.

وشهدت منطقة اليورو موجة تضخم قياسية خلال السنة الماضية بسبب تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا، فبعدما كان معدل التضخم عند 2% قبل عامين بسبب الركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا ارتفع مع بداية العام الماضي ليصل إلى أكثر من 10% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي هبطت معدلات التضخم تدريجيا هذا العام.

بيانات متفاوتة

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا (أكبر قوة اقتصادية في أوروبا) إلى 6.4% في يونيو/حزيران الحالي مقارنة بـ6.1% الشهر الذي قبله.

سجلت إسبانيا تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1.9% في يونيو/حزيران الجاري بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.

بلغ معدل التضخم في إيطاليا 6.7%.

سجلت لوكسمبرغ أقل معدل تضخم بلغ 1% في يونيو/حزيران الجاري.

ووفق بيانات أخرى لـ"يوروستات" نشرت اليوم الجمعة، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في مايو/أيار الماضي عند 6.5%.