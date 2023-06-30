قيمة "آبل" تتجاوز 3 تريليونات دولار

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، اليوم الجمعة، إذ سجلت أسهم آبل مستوى قياسيا مرتفعا فوق 192 دولارا، بينما ظهرت بوادر على تراجع التضخم، مما أثار ارتياح المستثمرين القلقين بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وقفزت قيمة مجموعة آبل فوق 3 تريليونات دولار في السوق، بعدما زاد سهم الشركة أكثر من 1.4%.

وكانت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في المنطقة الإيجابية، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.43%.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.6%، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 0.95%.

وشهر يناير/كانون الثاني 2022، وصلت قيمة آبل 3 تريليونات دولار لتصبح وقتها أول شركة في العالم تصل إلى هذه القيمة، قبل أن تتراجع قليلا.

وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) عن كثب، إلى 3.8% على أساس سنوي في مايو/أيار، في انخفاض كبير من 4.3%% في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقارير اقتصادية متفائلة أخرى هذا الأسبوع عن النمو في الربع الأول وثقة المستهلك، ما يزيد من الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي الركود.