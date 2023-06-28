وزير المالية التركي: أنقرة تكثف جهودها لزيادة الاحتياطي الأجنبي

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الثلاثاء إن بلاده تكثف جهودها لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك سجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخه بواقع 8.5 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تغريدة بشأن تمديد الإعفاء الضريبي على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.

وكتب شيمشك على تويتر: "العودة إلى السياسات التقليدية ستستمر تدريجيا… نسرع ​​من جهودنا للحصول على موارد خارجية إضافية لبلادنا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات".

ولفت إلى أن بلاده ستواصل جعل الأدوات المقومة بالليرة التركية جذابة، وذكر أنه تقرر في هذا الإطار تمديد الدعم المتعلق بضريبة الاستقطاع على الودائع المحمية حتى نهاية العام الجاري (تمديد الإعفاء من هذه الضريبة).

وكانت آخر مرة سجل فيها البنك أكبر زيادة أسبوعية في صافي الاحتياطيات الدولية قبل ذلك في فبراير/شباط 2002، التي بلغت 8.2 مليارات دولار.

كما ارتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليارات دولار إلى 107.5 مليارات حتى 23 يونيو/حزيران الجاري، وفقا لحسابات المصرفيين.