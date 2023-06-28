باول: الركود الأميركي ليس مرجحا بشدة لكنه ممكن

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء إن الركود في الولايات المتحدة بعد قرار رفع أسعار الفائدة ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا، ولكنه "ممكن بالتأكيد".

وأضاف باول -في تصريحات أمام مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال- أن "الحالة الأقل ترجيحا هي أن نجد طريقنا إلى تحقيق توازن أفضل من دون حدوث ركود حاد حقا".

لكنه أردف قائلا إن هناك أيضا "احتمالا كبيرا لحدوث تباطؤ"، مضيفا أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقدر كبير من القوة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن اقتصاد الولايات المتحدة قوي في الوقت الحالي، وأوضح بايدن أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي في بلاده.

يأتي ذلك بينما أدى تراجع استثمار الشركات -بسبب ارتفاع تكلفة القروض- إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفادت وزارة التجارة بأن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وبنسبة 2.6% مقارنة بالربع السابق.