هانت: البنوك البريطانية تتحرك ببطء لرفع أسعار الفائدة للمودعين

قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن البنوك تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة بأسعار الفائدة إلى المودعين، وإنه أثار هذا الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعاً، غدا الأربعاء، مع هيئة الرقابة المالية والجهات التنظيمية والرقابية المالية.

وتسعى الحكومة إلى إيجاد الطرق لمساعدة البريطانيين في التغلب على ارتفاع نفقات المعيشة دون زيادة الإنفاق الحكومي، من خلال الضغط على الشركات من أجل تقليل التكلفة للعملاء.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبيرغ إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية فإن نحو 40% فقط من الزيادات بأسعار الفائدة مررتها البنوك إلى المودعين، منذ بدء زيادة أسعار الفائدة أواخر 2021.

ويحاول هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع، بنفس السرعة التي رفعت بها أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وغيرها من القروض.