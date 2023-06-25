اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة -اليوم الأحد- تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 15% هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وذكر -في بيان- أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يوم الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا.

ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية من 10% إلى 5%.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، راوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3% و12% من ودائعها بالليرة، وكانت تراوح في السابق بين 3% و17%.

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57% من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بـ7 نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.