"أرامكو".. عقود مع شركات عالمية لبناء مجمع للبتروكيماويات بالسعودية

وقّعت شركة النفط السعودية "أرامكو" (Aramco) مجموعة عقود مع شركات عالمية من أجل بناء مجمع جديد للبتروكيماويات في المملكة.

وقالت أرامكو و"توتال إنرجيز" (Total Energies) -في بيان مشترك- إنهما وقّعتا عقدا بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمعات بتروكيماويات في مصفاة ساتورب في مدينة الجبيل السعودية.

من جهتها، قالت حكومة كوريا الجنوبية إن شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وقّعت عقدا قيمته 5 مليارات دولار مع شركة النفط السعودية أرامكو لبناء مجمع بتروكيماويات في المملكة.

وقال وزير الأرض والبنية التحتية والنقل وون هي ريونغ إن الصفقة ستوسع نطاق التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

كما قالت المجموعة الهندسية الإيطالية "ماير تكني مونت" (Maire Tecnimont SpA) إنها حصلت على عقدين قيمتهما نحو ملياري دولار لتوسيع إنتاج البتروكيماويات بمصفاة ساتورب في السعودية.

وأرامكو السعودية، هي أكبر شركة نفط بالعالم، ولديها قدرة على إنتاج 11 مليون برميل من النفط الخام يوميا.