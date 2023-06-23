تركيا.. 102.6 مليار دولار صادرات في 5 أشهر وارتفاع بعدد الزائرين الأجانب

بلغت الصادرات التركية في مايو/أيار الماضي نحو 21 مليارا و659 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية التي صدرت الجمعة، سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.5% لتبلغ 34 مليارا و186 مليون دولار.

وبلغ حجم عجز التجارة الخارجية الشهر الماضي 12 مليارا و527 مليون دولار.

ووصل حجم الصادرات التركية في أول 5 أشهر من العام الجاري 102 مليار و467 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 158 مليار و498 مليون دولار.

وقبل أيام أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار في عام 2024 رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

وأكد أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

في الأثناء، أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية اليوم أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 16.2% في مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مسجلا 4.5 ملايين.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 3.87 ملايين زائر أجنبي في مايو/أيار 2022، وأقل من مليون في مايو/أيار 2021 في ظل التأثير القوي للإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأفادت البيانات بأن الروس والألمان والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا الشهر الماضي.