تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8%، وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت العملة التركية في أحدث التعاملات المبكرة 25.2015 ليرة أمام الدولار، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس، قبل أن تعوّض بعضا من خسائرها.

وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%، وقال -في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان- إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

وجاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات.

وأمس الخميس، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن بلاده تتبع حاليا سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، تقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حرّ ونموذج يستهدف التضخم.

وتوقع شيمشك -في تغريدة له- أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال، وتحقق الاستقرار لسعر الليرة التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام الدولار.